В Японії на ще одному круїзному лайнері виявили коронавірус

На італійському круїзному судні Costa Atlantica, який причалив на ремонт в японському порту Нагасакі, підтвердили близько 50 випадків коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що інфікування на Costa Atlantica відбулося після випадків на круїзному судні Diamond Princess в порту Йокогами два місяці тому, де було виявлено зараження понад 700 пасажирів та екіпажу, хоча цього разу на борту були лише члени екіпажу.

"Результати перевірки у четвер показали, що ще 14 осіб на борту були заражені вірусом, заявив чиновник префектури Нагасакі. Один пацієнт, який раніше був доставлений до лікарні, зараз перебуває у важкому стані та на вентиляції", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на судні Costa Atlantica виявлено 48 позитивних випадків із 127 перевірених людей, що призвело до зараження 38% осіб на борту лайнера.

Нагадаємо, у відкритому морі неподалік Маямі (штат Флорида, США) зупинився круїзний лайнер Carnival Elation, на борту якого перебувають 250 громадян України.

Раніше на борту круїзного лайнера "El Venizelos" біля берегів Греції підтвердили 20 випадків коронавірусу COVID-19, серед екіпажу громадяни України.