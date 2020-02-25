В Японії кількість хворих коронавірусом зросла

Число заразилися коронавірусом в Японії збільшилася за добу до 862 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Як повідомляється, в це число входить 691 людини з круїзного лайнера Diamond Princess, який зараз перебуває на карантині.

На острові Хоккайдо, а також в префектурах Нагано, Айті і Кумамото підтверджені десять нових випадків зараження людей коронавірусом.

Крім тих, хто заразився на судні Diamond Princess, на території Японії інфіковані 157 осіб, у тому числі ті, хто побував у Китаї, і 14 осіб, евакуйованих чартерними рейсами з китайського міста Ухань.

Нагадаємо, в Японії від коронавіруса помер четвертий пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який два тижні перебував на карантині. Жертвою коронавіруса став 80-річний японець. Він був госпіталізований після того, як тести показали позитивний результат на наявність у нього вірусу.

Крім того, 24 з 25 громадян України, які працюють на круїзному лайнері Diamond Princess, не захотіли евакуюватися в Україну. З ще одним українцем українським дипломатам зв'язатися не вдалося.