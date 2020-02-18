У понеділок в китайській провінції Хубей від коронавіруса померли ще 93 людини

В китайській провінції Хубей, епіцентрі спалаху коронавіруса, в понеділок зафіксували ще 93 смерті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відзначається, що загальна кількість жертв зросла до 1789 осіб. Крім того, за останню добу було виявлено ще 1807 випадків захворювання, в результаті чого загальна кількість в провінції досягло 59 989 осіб.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що новий китайський коронавірус Covid19 менш смертельний, ніж інші. Більше 80% пацієнтів мають легку форму зараження коронавірусом і одужають.

Нагадаємо, ВООЗ повідомила, що за даними на понеділок, 17 лютого, число заражених коронавірусом за межами Китаю склало 694 людини в 25 країнах. При цьому в організації додали, що також було зафіксовано три смертельних випадки за межами Китаю.

Крім того, адміністрація провінції Хубей, яка вважається епіцентром розповсюдження коронавіруса Covid-19, заборонила всім жителям регіону, включаючи селян, виходити з будинків.