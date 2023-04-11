Более половины застрелили сознательно. Под Киевом за год найдено 15 массовых захоронений

Правоохранители и военные с момента деоккупации Киевской области, нашли 15 мест массового захоронения местных жителей и три застенки, в которых россияне содержали украинцев.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов во вторник, 11 апреля.

По его словам, в массовых захоронениях были найдены от трех до 116 человек. Они были временно похоронены в Буче у церкви Андрея Первозванного. Небитов отметил, что большинство украинцев погибли насильственной смертью.

"У нас есть три знаковых места пыток, все они были в Бучанском районе... Людей связывали, душили автомобильными тросами, били дубинками, держали в ямах, а затем расстреливали", - сказал он.

Небитов напомнил, что во время активных боевых действий и оккупации в Киевской области погибли 38 детей, еще 43 получили ранения.