Более половины застрелили сознательно. Под Киевом за год найдено 15 массовых захоронений

Правоохранители и военные с момента деоккупации Киевской области, нашли 15 мест массового захоронения местных жителей и три застенки, в которых россияне содержали украинцев.
Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов во вторник, 11 апреля.
По его словам, в массовых захоронениях были найдены от трех до 116 человек. Они были временно похоронены в Буче у церкви Андрея Первозванного. Небитов отметил, что большинство украинцев погибли насильственной смертью.
"У нас есть три знаковых места пыток, все они были в Бучанском районе... Людей связывали, душили автомобильными тросами, били дубинками, держали в ямах, а затем расстреливали", - сказал он.
Небитов напомнил, что во время активных боевых действий и оккупации в Киевской области погибли 38 детей, еще 43 получили ранения.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Украине уже удалось идентифицировать 91 российский военный, причастный к преступлениям в Буче. Продолжается работа по привлечению их к ответственности.
Напомним, ранее издание The New York Times идентифицировало десятки российских военных, совершавших преступления в Буче.
Также сообщалось, что в Буче во время оккупации города российскими войсками основные военные преступления совершались в тех местах, дислоцировались части "кадыровцев" и бурят.
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