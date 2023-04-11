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Более половины застрелили сознательно. Под Киевом за год найдено 15 массовых захоронений

Фото: под Киевом за год найдено 15 массовых захоронений (t me zsuwar)
Автор: Наталья Кава

Правоохранители и военные с момента деоккупации Киевской области, нашли 15 мест массового захоронения местных жителей и три застенки, в которых россияне содержали украинцев.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов во вторник, 11 апреля.

По его словам, в массовых захоронениях были найдены от трех до 116 человек. Они были временно похоронены в Буче у церкви Андрея Первозванного. Небитов отметил, что большинство украинцев погибли насильственной смертью.

"У нас есть три знаковых места пыток, все они были в Бучанском районе... Людей связывали, душили автомобильными тросами, били дубинками, держали в ямах, а затем расстреливали", - сказал он.

Небитов напомнил, что во время активных боевых действий и оккупации в Киевской области погибли 38 детей, еще 43 получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украине уже удалось идентифицировать 91 российский военный, причастный к преступлениям в Буче. Продолжается работа по привлечению их к ответственности.

Напомним, ранее издание The New York Times идентифицировало десятки российских военных, совершавших преступления в Буче.

Также сообщалось, что в Буче во время оккупации города российскими войсками основные военные преступления совершались в тех местах, дислоцировались части "кадыровцев" и бурят.

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деокупаціяКиевская областьВойна России против Украины