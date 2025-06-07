Более 40 раненых и "зверское убийство". Зеленский отреагировал на удар РФ по Харькову

"По состоянию на сейчас в Харькове известно уже о более чем 40 раненых и одном убитом человеке из-за удара российских авиабомб. Очередное зверское убийство", - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что атака РФ по гражданским является сугубо терроризмом, который продолжается уже более трех лет.

"Авиабомбы по гражданским в городе - рядом даже детская железная дорога. Это не имеет никакого военного смысла. Чисто терроризм. И это продолжается уже более трех лет полномасштабной войны", - пишет Зеленский.

Резюмируя президент подчеркнул, что это нельзя игнорировать, что Россия чувствует безнаказанность и ее надо принудить к миру.

"Это нельзя игнорировать. Нельзя на это закрывать глаза. И это не какая-то игра. Ежедневно мы теряем наших людей только потому, что Россия чувствует безнаказанность. Нужно жесткое принуждение России к миру", - резюмировал глава государства.

Обновлено в 20:15

Вслед за сообщением, Зеленский опубликовал видеообращение. Он сообщил, что сейчас в Харькове людям оказывают помощь.

"Это был жестокий удар по городу прямо посреди дня, и фактически все эти сутки они бьют по нашему городу Харькову. Прошлой ночью по Харькову был массированный удар дронов, теперь - авиабомбы. Десятки людей за сутки пострадали. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", - сказал президент.

Он отметил, что эти удары РФ не "в ответ", а на уничтожение - уничтожение жизни. Кроме того, на оккупированных территориях враг заботится только о военной инфраструктуре и вывозе из Украины всего ценного.

"Полнейшего уничтожения жизни они хотят. И в абсолютно всех городах, селах на оккупированной территории действительно видно, что означает приход России. Единственное, о чем заботятся оккупанты, - это о военной инфраструктуре и о своей возможности вывезти из Украины все ценное", - сообщил глава государства.

Резюмируя Зеленский добавил, что за более чем 11 лет войны, РФ принесла на украинскую землю только одно - руины и смерти. Он подчеркнул, что россияне готовятся продолжать войну, игнорирует мирные предложения, поэтому нельзя ослаблять никакого давления на Россию. В частности, РФ должна за это отвечать.