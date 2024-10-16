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Более 200 тысяч человек заболели, есть летальные случаи. Какие болезни распространяются в Украине

Фото: врач (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В октябре в Украине стартовал эпидемический сезон, что повлекло за собой значительный рост случаев заболеваний респираторно-вирусными инфекциями, включая ОРВИ, грипп и COVID-19. За две недели этого месяца было выявлено более 200 тысяч случаев заболевания.

По данным с 30 сентября по 13 октября, медики зарегистрировали 233 059 новых случаев заболеваний. При этом за первую неделю количество заболевших достигло 114 487 человек, почти 60% из которых - дети.

Вторая неделя октября продолжила негативную динамику, со 118 572 новыми случаями, среди которых 73 396 - дети в возрасте до 17 лет.

Были зарегистрированы летальные случаи осложнений COVID-19 среди взрослых. Через две недели умерло 17 граждан. Важно отметить, что умершие не имели прививок от коронавируса.

Медики напоминают, что вакцинация остается эффективным методом профилактики COVID-19 и гриппа, особенно для людей из групп риска.

"Вакцинация против гриппа не защищает от COVID-19 и наоборот. Однако прививку от этих болезней можно делать в один день или с минимальным интервалом", - пояснили в министерстве.

В Украине доступны бесплатные прививки омикрон-специфическими вакцинами Comirnaty от Pfizer для взрослых и детей. Отмечается, что привиться можно, обратившись к своему семейному врачу.

Добавим, что в Киеве также зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди детей школьного возраста.

РБК-Украина объясняла, что не следует делать после вакцинации и можно ли мочить место инъекции.

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