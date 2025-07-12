Месть за Диму: ВСУ ликвидировали россиян, которые убили годовалого ребенка на Херсонщине

В Генштабе заявили, что есть основания утверждать, что операторы дронов, которые 9 июля атаковали Правдино Белозерской общины Херсонской области, ликвидированы. Ударный дрон "Молния", который ударил по двору жилого дома в Правдином, запускали из района временно оккупированного населенного пункта Голая Пристань.

"Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани", - сказано в сообщении.

Операцию по ликвидации россиян провели в быстром темпе. В окна этажа, где фиксировались россияне, в четыре захода операторами ударных БПЛА Сил обороны Украины было направлено пять FPV-дронов.

"В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось. Наши воины отомстят каждому российскому подонку, который пришел сюда сеять смерть!", - добавили в Генштабе.