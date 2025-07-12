Месть за Диму: ВСУ ликвидировали россиян, которые убили годовалого ребенка на Херсонщине
Украинские военные выследили и ликвидировали российских операторов БПЛА, которые 9 июля целенаправленно убили на Херсонщине годовалого ребенка, направив дрон на частный жилой дом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В Генштабе заявили, что есть основания утверждать, что операторы дронов, которые 9 июля атаковали Правдино Белозерской общины Херсонской области, ликвидированы. Ударный дрон "Молния", который ударил по двору жилого дома в Правдином, запускали из района временно оккупированного населенного пункта Голая Пристань.
"Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани", - сказано в сообщении.
Операцию по ликвидации россиян провели в быстром темпе. В окна этажа, где фиксировались россияне, в четыре захода операторами ударных БПЛА Сил обороны Украины было направлено пять FPV-дронов.
"В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось. Наши воины отомстят каждому российскому подонку, который пришел сюда сеять смерть!", - добавили в Генштабе.
Напомним, что 9 июля российские оккупанты атаковали село Правдино на Херсонщине ударным дроном типа "Молния". В результате атаки погиб маленький мальчик Дима. Ребенку, которого убили россияне, было только год и два месяца.
Это не единственное преступление россиян против детей за последнее время. Враг постоянно пытается достать до самых маленьких украинцев. Так, 11 июля оккупанты атаковали Харьков "Шахедами", враг целенаправленно бил по роддому. В результате атаки получили ранения медработники и роженицы с новорожденными.
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