"Месть будет". Дочь Фарион рассказала, как узнала о гибели мужа на фронте

Дочь языковеда Ирины Фарион София Семчишин рассказала о том, как узнала о смерти своего мужа – военного Василия Особы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Софии Семчишин в Instagram.
Она рассказывает, что мужчина настаивал на том, чтобы она вместе с детьми уехала на отдых на море.
Семчишин поделилась деталями последнего разговора. Она скинула ему фотографии и он пожелал семье хорошего отдыха. Также супруги договорились поговорить на следующий день. Однако когда она набрала, то мужчина уже не ответил.
"И здесь звонок… и по голосу Андрияна я все поняла и просила не говорить вслух, я не могла слышать ту боль… А дальше земля ушла из-под ног", – написала женщина на своей странице в Instagram.
Софья Семчишин отмечает, что после сообщения не знала, как сказать об этом детям.
"Сказала, папу убили м@скали. Месть будет!", - отметила она.
Напомним, София Семчишин сообщила о смерти мужчины в воскресенье, 6 октября. Она отметила, что его убили.
По данным лидера партии "Свобода" Олега Тягнибока, военный 4-го батальона "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии "Рубеж" Василий Особа погиб в бою на Северском направлении.
Также гибель зятя Ирины Фарион прокомментировала журналистка Рамина Эсхакзай. В своем Telegram-канале она рассказала, что во время последней встречи с Фарион женщина рассказала ей, что зять пошел служить. Однако она не желала публичности для него и держала это в секрете.
Отметим, в июле этого года на Ирину Фарион было совершено покушение у ее дома. Врачи провели операцию, но она оставалась в глубокой коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже ее сердце остановилось, и она скончалась после 23:00.
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