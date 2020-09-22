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Помпео: США відреагують на отруєння Навального, як тільки будуть відомі всі факти

Вашингтон, Вівторок 22 вересня 2020 01:24
Помпео: США відреагують на отруєння Навального, як тільки будуть відомі всі факти
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Вашингтон відреагує на отруєння російського оппозіціоннера Олексія Навального після того, як будуть відомі всі факти. США очікують, що результати розслідування Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) будуть представлені протягом одного-двох тижнів.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, пише "Голос Америки".

Помпео зазначив, що США вважають неприпустимим використання хімічної зброї таким чином.

"Ми чітко заявили про наші очікування, що Росія дозволить провести розслідування, яке в кінцевому підсумку дозволить нам визначити, як сталося отруєння пана Навального", - сказав держсекретар.

Він додав, що необхідно дочекатися результатів перевірки ОЗХЗ, які повинні надійти на цьому тижні або на наступній.

"Немає причин очікувати, що, коли стануть відомі всі факти, Сполучені Штати не відреагує належним чином", - сказав Помпео.

Раніше Помпео заявляв, що вважає, що існує велика ймовірність того, що отруєння Навального було замовлено високопоставленими чиновниками в Москві.

Нагадаємо, раніше в ОЗХЗ висловили "серйозну заклопотаність" через повідомлення про отруєння Навального отрутою класу "Новачок".

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