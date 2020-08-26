Помпео: США готові допомогти Євросоюзу розслідувати отруєння Навального

Глава Держдепу Майкл Помпео заявив, що якщо висновки німецьких лікарів про отруєння Олексія Навального підтвердяться, США будуть готові надати допомогу Євросоюзу в розслідуванні. Причетні до цього злочину мають притягнуті до відповідальності

Про це йдеться в заяві Помпео, опублікованому на сайті Держдепу.

За його словами, Сполучені Штати глибоко стурбовані повідомленнями про попередні висновки німецьких медичних експертів про те, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний.

"Сім'я Навального і російський народ заслуговують того, щоб було проведено повне та прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності. Ми подумки перебуваємо з сім'єю Навального і сподіваємося на його повне одужання", - додав глава американської дипломатії.

Нагадаємо, 20 серпня російського політика Олексія Навального госпіталізували в Омську після екстреної посадки літака, на якому він повертався до Москви з Томська. Він впав у кому. 22 серпня його транспортували в клініку в Німеччині.

Німецькі лікарі заявили, що Навального отруїли речовиною групи "холінестерази".

Раніше в Європейському союзі рішуче засудили ситуацію, схожу на замах на життя Навального.