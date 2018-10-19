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Помпео прослухав запис вбивства журналіста Хашоггі, - ABC

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 12:13
Фото: Джамаль Хашогги (flickr.com/pomed)
Фото: Джамаль Хашогги (flickr.com/pomed)

За версією ABC, Хашоггі був задушений після восьми хвилин боротьби

Держсекретар США Майк Помпео в ході візиту в Анкару був ознайомлений з аудіозаписом вбивства саудівського журналіста Джемаля Хашоггі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на американський телеканал АВС, який посилається на джерело в силах безпеки Туреччини.

За даними телеканалу, Помпео прослухав і отримав аудіозапис в своє розпорядження. За версією ABC, Хашоггі був задушений після восьми хвилин боротьби.

Представник Держдепартаменту США Хізер Нойерт спростувала інформацію телеканалу.

"Майк Помпео не прослуховував і не отримував аудіозаписи вбивства Хашоггі", - зазначила Нойерт.

Нагадаємо, Помпео дав Саудівської Аравії 72 години на завершення розслідування справи про вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

Зазначимо, співробітники розвідувальних служб США вважають, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Салман Аль Сауд може бути причетний до зникнення в Стамбулі журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі.

Раніше Трамп заявив, що хоче отримати від Туреччини аудіо та відео матеріали, які пов'язані зі зникненням саудівського журналіста Джамала Хашогги.

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