Помпео звинуватив Іран у використанні своїх посольств для організації терактів за кордоном

Іран використовує дипломатів і диппредставництва за кордоном для планування і проведення терактів, заявив Помпео

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що влада Ірану використовуює дипломатів і дипломатичні представництва за кордоном для планування і проведення терористичних атак. Про це він заявив під час візиту в ОАЕ, передає The Washington Post.

Так, Помпео у вівторок, 10 червня, звинуватив Іран у використанні своїх посольств для організації терористичних актів в Європі. Також Помпео попередив, що дії Тегерану потягнуть за собою "реально високу ціну" після того, як Іран пригрозив зірвати поставки нафти на Близькому Сході.

Крім того, один іранський дипломат у Відні був визнаний причетним до планування нападу на іранську опозицію під час протестів 30 червня. Подібний випадок стався в Німеччині.

Нагадаємо, раніше командир іранської революційної гвардії заявив, що Тегеран заблокує постачання нафти через Ормузську протоку в Перській затоці, якщо США заборонять експорт нафти з Ірану.