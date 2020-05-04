Помпео назвав "випадковою" стрілянину на кордоні КНДР і Південної Кореї

Держсекретар США Майк Помпео припустив, що стрільба, відкрита військовими Північної Кореї на кордоні з Південною Кореєю, ймовірно, була "випадковою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Так держсекретар прокоментував стрілянину, яка сталася вранці в неділю 3 травня.

"Ми вважаємо, що це була випадкова стрілянина. Південна Корея дійсно відкрила у відповідь вогонь. Але наскільки ми можемо судити, жертв ні з однією з сторін не було", - заявив Помпео.

Він також відмовився говорити про те, що йому відомо щодо вірогідної хвороби лідера КНДР Кім Чен Ина, але зауважив, що, судячи зі знімків державного телебачення з недавнього заходи, "голова Кім, схоже, живий і здоровий".

"Ми знаємо, що були інші періоди, коли голова Кім на довгий час зникав з поля зору громадськості, так що це не унікальний випадок", - сказав Помпео.

Нагадаємо, на кордоні між КНДР і Південною Кореєю в неділю вранці сталася перестрілка поблизу поста охорони, на наступний день після появи севернокорейского лідера Кім Чен Ина, якого не бачили на публіці три тижні.

РБК-Україна писало, що в ніч на 2 травня стало відомо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин з'явився на публіці. Це перший публічний виступ глави КНДР за останні 20 днів.