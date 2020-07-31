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Помпео: загибель 300 росіян у Сирії - попередження для Росії

Вашингтон, П'ятниця 31 липня 2020 12:09
Помпео: загибель 300 росіян у Сирії - попередження для Росії
Фото: Майк Помпео (flickr/gageskidmore)
Автор: Андрій Козловський

Мова імовірно йде про американський авіаудар в лютому 2018 року

Вчора Держсекретар США Майк Помпео заявив, що загибель 300 росіян у Сирії є попередженням Росії, що загроза безпеці Сполученим Штатам може призвести до наслідків. Мова імовірно йде про американський авіаудар в лютому 2018 року поряд із сирійським містом Хашам.

Про це повідомляє France24.

Як повідомляється, Майка Помпео розкритикували деякі сенатори через те, що президент США Дональд Трамп не висунув президенту РФ Володимиру Путіну звинувачення стосовно плати Москви талібам за ліквідацію американських військових в Афганістані.

Після чого Помпео заявив, що будь-який російський лідер, включаючи Володимира Путіна, не мають сумнівів щодо очікуваної відповіді з боку США на вбивство американців.

"Я можу вас запевнити, що ті 300 росіян, які були в Сирії і вчиняли дії, що загрожували Америці, і яких більше немає з нами на цій планеті, теж це зрозуміли", - сказав Помпео.

Держсекретар не уточнив, який саме інцидент він мав на увазі.

Нагадаємо, раніше палата представників Конгресу США офіційно викликала держсекретаря Майкла Помпео на слухання щодо інформації про підкуп Росією талібів для вбивства американських військових в Афганістані.

Також сенатори-демократи написали відкритий лист і закликали Держсекретаря Майкла Помпео і міністра оборони Марка Еспера дати роз'яснення реакції уряду на цю інформацію.

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