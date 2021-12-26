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Помічник президента Нігерії захворів на коронавірус

Автор: Наталья Скороход

Помічник президента Нігерія Гарба Шеху захворів на коронавірус. Зараз він знаходиться на карантині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, що Патріарх Варфоломій захворів на коронавірус. У нього легкі симптоми хвороби.

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Коронавірус