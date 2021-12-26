Помічник президента Нігерії захворів на коронавірус

Помічник президента Нігерія Гарба Шеху захворів на коронавірус. Зараз він знаходиться на карантині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шеху знаходиться в найближчому оточенні 79-річного президента Нігерії Мухаммаду Бухарі. Він підтвердив, що отримав позитивний тест на коронавірус.

"Я можу тільки підтвердити, що інфікований COVID-19 і лікуюся ізольовано", - сказав Шеху.

Кілька місцевих газет повідомили, що кілька помічників президента Бухарі і вищі посадові особи заразилися на коронавірус, в тому числі і міністр інформації Лай Мохаммед.