ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Помічник нардепа влаштував ДТП у п'яному вигляді і відбувся штрафом

Київ, Середа 09 грудня 2020 11:27
Помічник нардепа влаштував ДТП у п'яному вигляді і відбувся штрафом
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Святошинський районний суд Києва засудив до штрафу штатного помічника депутата Верховної ради Олександра Сухова (група "Довіра") Богдана Горбаня за вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Розмір штрафу становить 8500 гривень.

Про це свідчить рішення суду.

Зазначено, що пізно ввечері 1 лютого поточного року Горбань у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо своєї машини Audi А4 і почав рух по вул. Верховинній у Києві. Він відволікся від дороги і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Toyota Corolla.

Водій Toyota отримав множинні травми, в тому числі перелом колінного суглоба.

Помічник депутата в суді визнав свою провину і розкаявся. З огляду на це, в кінці листопада суд призначив йому покарання у вигляді штрафу 8500 гривень і позбавив водійських прав на 3 роки.

Нагадаємо, в березні нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков, який здобув популярність як Юзик у студії "Квартал 95", потрапив у ДТП у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ДТПнардепштраф

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся