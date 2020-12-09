Помічник нардепа влаштував ДТП у п'яному вигляді і відбувся штрафом

Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)

Святошинський районний суд Києва засудив до штрафу штатного помічника депутата Верховної ради Олександра Сухова (група "Довіра") Богдана Горбаня за вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Розмір штрафу становить 8500 гривень.

Про це свідчить рішення суду.

Зазначено, що пізно ввечері 1 лютого поточного року Горбань у стані алкогольного сп'яніння сів за кермо своєї машини Audi А4 і почав рух по вул. Верховинній у Києві. Він відволікся від дороги і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Toyota Corolla.

Водій Toyota отримав множинні травми, в тому числі перелом колінного суглоба.

Помічник депутата в суді визнав свою провину і розкаявся. З огляду на це, в кінці листопада суд призначив йому покарання у вигляді штрафу 8500 гривень і позбавив водійських прав на 3 роки.

Нагадаємо, в березні нардеп від "Слуги народу" Юрій Корявченков, який здобув популярність як Юзик у студії "Квартал 95", потрапив у ДТП у Києві.