"Дипрофол", який допомагає в лікуванні COVID-19, замовили на два роки вперед, - "Фармак"

Фото: завод "Фармак" (farmak.ua)

За словами Жебровської, компанія готова налагодити випуск додаткової партії, щоб задовольнити попит

Фармацевтична компанія "Фармак" збільшує виробництво лікарських засобів, якими користуються лікарі України та інших країн світу для боротьби з ускладненнями від COVID-19.

Про це в інтерв'ю заявила глава наглядової ради "Фармак" Філя Жебровська.

"Ми поставляємо один наш препарат, який допомагає в боротьбі з ускладненнями від COVID-19, у Швеції й Великобританії. У 8 країн без реєстрації їде "Дипрофол", тому що там його немає. Ці країни дозволили нам провести відвантаження, оскільки "Фармак" має сертифікат ЄС, що підтверджує впровадження на нашому заводі європейської системи якості", - розповіла Жебровська.

За її словами, на сьогодні "Фармак" отримала заявок від покупців препарату на два роки вперед.

"Без додаткового спеціалізованого виробництва нам потужностей вистачає для покриття українського ринку і для того ж експортного потенціалу, який був до пандемії. Але зараз ми маємо заявок на "Дипрофол" на два роки вперед", - зазначила Жебровська.

За її словами, компанія готова налагодити випуск додаткової партії, щоб задовольнити попит, що виник.

"Ми змогли швидко підлаштувати наші нові сучасні лінії, легкі до адаптації, для випуску антисептика. Ми подивилися рецептуру, підготувалися, довго чекали спирту, поки влада прийняла відповідне рішення. Зробили додаткову зміну і почали випуск від флакончиків до 10 літрових бутлів для дезінфекції приміщень. Таким чином, налагодили виробництво, і антисептик є в аптеках", - зазначила Жебровська.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що фармацевтична компанія "Фармак" вивчає можливість запуску виробництва продукції для боротьби з поширенням коронавірусу, у тому числі діагностичних тест-систем.

Автор: Віталій Мельник