Допомагав захоплювати міськраду. Херсонського депутата підозрюють в держзраді

Встановлено, що чоловік після незаконного вторгнення РФ на територію України задля збереження свого статусу вступив в контакт з окупантами, які перебувають на тимчасово окупованій території Херсонської області.



Також 16 квітня депутат облради допомагав у захопленні будівлі однієї з міських рад на території області. До того ж він впливав на патріотично налаштованих місцевих мешканців щодо їхньої непротидії окупантам в організації роздачі так званої "гуманітарної допомоги".

Крім того, підозрюваний надав росіянам інформацію про місцевого мешканця, який стояв на захисті інтересів громади, що стало підставою для незаконного позбавлення волі цього чоловіка.

Прокуратура заочно повідомила про підозру депутату Херсонської обласної ради у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Депутата Херсонської облради підозрюють у державній зраді (t.me/kyiv_pro_office)