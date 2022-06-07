Допомогав вбивати офіцерів Нацгардії. Прикордонника підозрюють у держзраді

Прикордонника в Рівненській області підозрюють у державній зраді. Його завербував офіцер запасу ЗС Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокурора.

"Він збирав і передавав персональну інформацію про відбір кандидатів на військову службу до прикордонного загону. У 2020-2021 роках прикордонник передавав іншому екс-військовому інформацію про високопоставлених офіцерів Національної гвардії України, за даними слідства - для їх подальшої ліквідації", - йдеться в повідомленні. За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури працівнику прикордонного загону повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).