Чи допомагає схуднути інтервальне голодування: відповідь вчених і дієтологів

Дослідники та дієтологи вирішили з'ясувати, чи справді допомагає схуднути інтервальне голодування. Так, учені вирішили порівняти дві популярні дієти, засновані на концепції інтервального голодування. За результатами дослідження виявилося, що дія обох дієт з інтервалами 20:4 і 18:6, де менше число – вікно для прийому їжі, – мають практично ідентичну ефективність.

Суть інтервального голодування у тому, що для їжі виділяється певне "вікно" протягом дня. Це узагальнюючий термін, який охоплює різні види дієт, призначених в першу чергу для схуднення. Їх часто називають по співвідношенню годин "ситих" і "голодних" годин протягом доби: 16: 8, 18: 6, 20: 4.

Нове дослідження за участю дієтологів порівнює дієти, які передбачають "вікна" для живлення в 4 години (20: 4) і 6 годин (18: 6). У ньому брало участь 58 осіб, яких випадковим чином розподілили на три групи: кожної з цих дієт і контрольну (без змін в режимі харчування). В експериментальних групах учасників ніяк не обмежували в типах їжі, яку вони можуть їсти, але поза "вікна" вони не могли харчуватися, їм дозволялося пити тільки воду та інші напої без калорій.

Дослідження тривало протягом восьми тижнів. Вчені спостерігали, як учасники інтенсивно втрачають вагу, як змінюються в них показники ризику серцево-судинних хвороб: артеріальний тиск, рівень холестерину, тригліцеридів і запальних маркерів у крові.

За результатами дослідження стало відомо, що різниця в ефекті цих двох інтервальних дієт, а також загальна ефективність досить мала. В обох експериментальних групах учасники втратили приблизно 3% маси тіла. Незважаючи на те, що вони стали отримувати приблизно на 550 калорій в день менше, організм з-за великих перерв став більш "запасливим" і перестав спалювати споживані калорії.

На думку дослідників і дієтологів, індекс втрати ваги в 3% говорить про те, що дієта не володіє достатньою ефективністю для боротьби із зайвою вагою. Лікарі ж стверджують, що якщо влаштовувати перерви в прийомі їжі на 20 годин, це може вилитися в істотні проблеми зі здоров'ям, в першу чергу – з ШКТ.

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