Крім коронавірусу, в Латинській Америці вирує ще одна епідемія

Фото: лихоманку денге передають комарі (flickr)

У 2019 році у Північній та Південній Америці лихоманкою денге перехворіли понад 3 млн осіб

У країнах Латинської Америки, крім епідемії коронавірусу, вирує ще одна смертельна хвороба - лихоманка денге. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Денге широко поширена в більшій частині континенту. Передача відбувається за допомогою укусів комарів. Поширення лихоманки почалося в кінці 2018 року. За даними Панамериканської організації охорони здоров'я (ПООЗ), у 2019 році кількість випадків зараження денге в Північній і Південній Америці досягла 3,1 млн осіб, від лихоманки загинуло понад 1500 людей.

За даними ПООЗ, лихоманка денге в легких формах нагадує грип, у важких протікає з сильними болями в животі, призводить до витоку плазми, накопичення в організмі рідини, гострих кровотеч і порушень функцій внутрішніх органів.

Лікування подібного роду інфекції не існує, проте смертність при адекватному медичному спостереженні нижче 1%, але без нього може досягати 20%.

Наразі в країнах Латинської Америки зафіксовано понад 320 тис. випадків зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих в Бразилії. Станом на сьогоднішній день, там зареєстровано 172 тис. хворих. Про перший випадок зараження влада країни повідомила 25 лютого. За місяць кількість випадків перевищила тисячу. Різкий стрибок заражень в Бразилії стався 4 травня.

З початку місяця в країні було зафіксовано близько 60 тис. нових випадків захворювання. Наразі Бразилія, з майже 210 млн населення, вважається однією з найбільш уражених вірусом країн регіону і перебуває на 8 місці в світі за кількістю інфікованих.