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Помощник госсекретаря США прибыл с визитом в Киев

Фото: Джеймс О'Брайен и Бриджит Бринк (twitter.com/USAmbKyiv)
Автор: Татьяна Степанова

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен прибыл с рабочим визитом в Киев в понедельник, 18 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) посла США в Украине Бриджит Бринк.

"Приветствую снова в Киеве помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена. Ваш визит в очередной раз подтверждает то, что наша поддержка Украины непоколебима", - написала Бринк.

Посол США также опубликовала совместные фото с О'Брайеном.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины

В начале октября президент Джо Байден запросил у Конгресса более 106 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Среди них и новое финансирование помощи Украине на более 61 млрд долларов.

Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов касательно этого пакета помощи. Причиной стали требования республиканцев внести в законопроект более жесткий комплекс мер по защите южной границы с Мексикой.

Республиканцы и демократы начали переговоры, чтобы прийти к компромиссу по этому вопросу. На этом фоне Сенат решил продолжить работу перед рождественскими каникулами.

Более подробно о том, почему в США не могут договориться о помощи Украине, - в материале РБК-Украина.

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