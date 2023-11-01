Скончалась звезда "Главного госпиталя" Тайлер Кристофер

"У меня разбито сердце из-за известия о кончине Тайлера Кристофера. Он был добрым, невероятным актером и дорогим другом, которого любила наша семья "Главного госпиталя" и поклонники Николаса Кассадина. От имени всех сотрудников проекта мы выражаем искренние соболезнования его близким в это трудное время ", - написал продюсер Фрэнк Валентини.

Актер скончался после сердечного приступа. Его представитель также подтвердил смерть.

"Я могу подтвердить, что Тайлер Кристофер скончался сегодня утром. Эта новость была невероятно шокирующей, и я опустошен его потерей. Он был очень одаренным актером и, что более важно, потрясающим другом. Мое сердце принадлежит его друзьям и семье, которые так сильно любили его", - сказал Чи Ло.

Карьера актера

Тайлер Кристофер стал известным, благодаря роли Николаса Кассадина в "Главном госпитале" с 1996 по 2016 год. Он также играл Стефана Димеру в "Днях нашей жизни" с 2018 по 2019 год.

В дополнение к своей роли в мыльной опере Кристофер появлялся в других популярных сериалах, таких как "Зачарованные", "Ангел", "Военно-юридическая служба" и "C.S.I.: Место преступления".

В 2011—2013 он исполнял второстепенную роль в сериале "Игра в ложь".

Напомним, несколько дней назад умер Мэттью Пэрри - звезда сериала "Друзья".