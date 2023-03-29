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Умерла легендарная тренер Альбина Дерюгина: она воспитала десятки чемпионок

Новина українською →
Киев, Среда 29 марта 2023 11:54
Умерла легендарная тренер Альбина Дерюгина: она воспитала десятки чемпионок Фото: Альбина Дерюгина посвятила жизнь художественной гимнастике (weukraine.tv)
Автор: Антон Федорцив

Национальный олимпийский комитет объявил о смерти именитого украинского тренера по художественной гимнастике Альбины Дерюгиной. Ей был 91 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Сердце основательницы национальной школы художественной гимнастики остановилось всего через две недели после 91-летия. Львиную долю жизни она отдала спорту.

Дерюгина родилась в Макеевке в 1932 году, а после окончания Днепропетровского техникума физической культуры и Киевского инфиза начала тренерскую деятельность. В начале 70-х ее воспитанницы начали выходить на ведущие роли в советской сборной – сначала в групповых упражнениях, а затем и в индивидуальных соревнованиях.

До 1992 года была старшим тренером сборной СССР по художественной гимнастике, а после – старшим тренером сборной Украины. Параллельно работала и функционером. Возглавляла Федерация гимнастики, работала в НОК Украины и вместе с дочерью Ириной Дерюгиной основала "Школу Дерюгиных".

Воспитала десятки чемпионов СССР и Украины, чемпионок мира и Европы, призеров Олимпийских игр. Среди ее воспитанников, в частности, олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Александра Тимошенко и призеры Олимпиад Оксана Скалдина, Анна Бессонова и Анна Ризатдинова.

К ряд успортивных и административных наград Дерюгина-старшая в 2002 году получила звание Героя Украины с вручением ордена Державы. Ее муж – олимпийский чемпион-1956 Иван Дерюгин – умер в 1996 году.

К слову, накануне МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить россиянам выступать в нейтральном статусе.

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