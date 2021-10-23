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Користь від вакцини Pfizer для дітей переважує ризики, - регулятор США

Автор: Олександр Білоус

Можливі переваги вакцинації Pfizer / BioNTech від COVID-19 дітям від 5 до 11 років явно переважують ризики рідкісних випадків запалення серця. До такого висновку прийшли вчені Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Раніше виробники вакцин заявили, що їх щеплення показало ефективність проти коронавірусу в 90,7% в клінічних випробуваннях дітей від 5 до 11 років.

Якщо FDA дозволить імунізацію Pfizer / BioNTech для дітей від 5 до 11 років, це буде перша вакцина від COVID-19 для цієї вікової групи, і щеплення можуть бути доступні в Сполучених Штатах на початку листопада.

Вакцини Pfizer / BioNTech та Moderna Inc пов'язані з рідкісними випадками запалення серця, що називається міокардитом, особливо у молодих чоловіків.

Співробітники FDA заявили, що, якщо припустити, що кількість випадків міокардиту, що спостерігаються в молодшій віковій групі, буде такою ж, як у дітей від 12 до 15 років, кількість госпіталізацій, яким запобігли, пов'язаних з COVID-19, перевищить кількість госпіталізацій, пов'язаних з міокардитом, в більшості проаналізованих сценаріїв.

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