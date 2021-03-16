Користь вакцини AstraZeneca в боротьбі з COVID переважує ризик побічних ефектів, - ЕМА

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Оскільки поки що відсутні дані про підвищений ризик утворення тромбів після вакцинації препаратом.

Про це заявила виконавчий директор ЕМА Эмер Кук , передає NOS.

"Ми все ще твердо впевнені, що користь від вакцини AstraZeneca в запобіганні Covid-19 і пов'язаними з ним ризиками госпіталізації та смерті переважують ризик цих побічних ефектів", - сказала Кук.

Нагадаємо, низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадки тромбозу у вакцинованих людей.

Крім того, Консультативний комітет з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я 16 березня розгляне питання, пов'язаний з вакциною компанії AstraZeneca.