"Охота на ведьм". Украинца жестко задержали и выгнали из Венгрии за якобы шпионаж

Так, на странице правительства Венгрии в Facebook было сказано, что национальное управление иммиграции запретило гражданину Украины въезд и пребывание в стране из-за подозрений в шпионской деятельности. По утверждению властей, той же ночью он был депортирован. Его обвинили в том, что он "выполнял свою работу под дипломатическим прикрытием, но его официальный статус сейчас прекращен".

"То, что правительство [Венгрии] опубликовало видео на своей странице в социальных сетях, является четким посланием Киеву. Так же как и то, что мужчину во время ареста спецназовцы приковали наручниками, поставив на колени. Это стало новым ударом по венгерско-украинским отношениям, а также обострением шпионской войны между двумя странами", — пишет Telex.

Издание также написало, что жена украинца является совладелицей украинского ресторана в столице Венгрии.

Кого задержали

Как утверждает журналист Виталий Глагола, речь идет о бывшем первом секретаре посольства Украины в Венгрии Сергее Александрове.

Глагола пишет у себя в Telegram, что венгерские спецслужбы остановили авто экс-дипломата в центре Будапешта и задержали его прямо на улице. Сейчас же он уже не дипломат, а гражданский.

По данным журналиста, Александров является владельцем двух ресторанов в Будапеште. СМИ Венгрии считают, что его задержание связано с тем, что СБУ разоблачили сеть военной разведки Венгрии.

Реакция Украины

Менее часа назад на ситуацию отреагировал спикер МИД Украины Георгий тихий. Он назвал произошедшее "охотой на ведьм" и призвал власти Венгрии прекратить антиукраинскую истерию.

"О задержании гражданина Украины в центре Будапешта. Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", - написал Тихий в соцсети Х.