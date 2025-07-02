Полякова разделась для Playboy: певица показала все кадры горячей фотосессии
Оля Полякова наконец-то презентовала эффектную фотосессию для легендарного мужского журнала Playboy.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
На фотографиях, снятых на фоне французской Ривьеры, 46-летняя артистка появляется в соблазнительных образах - от кроп-шортов с бойцовскими перчатками до полной обнаженности, позируя с котом или багетом на шезлонге.
Впрочем, выход фотосета - это не только о силе женской красоты и самоуверенности.
В рамках презентации апрельского номера Playboy состоялось благотворительное событие, где Поляковой удалось собрать 10 тысяч долларов донатов во время аукциона благотворительных ужинов с ней.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Все собранные средства переданы в фонд "Світлий", который приобретет критически необходимый микроавтобус для одного из подразделений 101-й отдельной бригады ВСУ.
Транспорт будет использоваться на Донецком направлении для перевозки личного состава, имущества и обеспечения логистики в зоне боевых действий.
"Сейчас я делаю то, что умею лучше всего: поддерживаю, помогаю, использую свою популярность, чтобы привлекать внимание к важным вещам", - говорит певица.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
О своей сексуальности Полякова высказывается уверенно.
"Я артистка, и сцена для меня - это территория игры. Образ королевы ночи - это часть меня, но он не определяет меня полностью. В жизни я совсем другая: без макияжа, в пижаме, готовлю дома еду или читаю книжку. Но знаешь что? Сексуальность - это не только внешность. Это состояние, энергия, харизма. Ты можешь быть в джинсах и свитере и оставаться самой сексуальной женщиной в мире", - говорит артистка.
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
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