Півзахисник збірної України заразився коронавірусом

Півзахисник збірної України та італійського клубу "Спеція" Віктор Коваленко склав позитивний тест на коронавірус. Захворювання також підтвердилось в одного із членів тренерського штабу Тіагу Мотти.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ФК "Спеція".

Українського футболіста відправлено на карантин, він не з'явиться на полі найближчим часом. Наступний поєдинок "Спеція" проведе у чемпіонаті Італії 6 січня проти "Верони" на своєму полі.

25-річний Віктор Коваленко в нинішньому сезоні провів за "Спецію" 12 матчів, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами. Українець виступає за команду на правах оренди із "Аталанти".