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Понад півсотні співробітників штаб-квартири ВООЗ заразилися коронавірусом, - AP

Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала 65 випадків коронавірусу серед співробітників своєї штаб-квартири у Женеві. Зараз керівництво організації проводить епідеміологічне розслідування.

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Про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційний коментар прес-служби організації.

Зазначається, що майже половина випадків зараження коронавірусом була зафіксована серед співробітників, які працювали дистанційно, але 32 хворих працювали безпосередньо у приміщеннях штаб-квартири ВООЗ.

Зокрема, у п'ятницю стало відомо про зараження п'яти співробітників ВООЗ. Четверо з них працювали в одній команді, а п'ятий контактував з ними. Водночас ВООЗ не говорить про спалахи хвороби у штаб-квартирі.

Нагадаємо, у ВООЗ розповіли, у які дні тижня фіксують найбільшу кількість нових випадків коронавірусу у світі.

Крім того, у ВООЗ попередили, що поява вакцини від коронавірусу сама по собі не зупинить пандемію коронавірусу.

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