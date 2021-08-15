Понад півмільйона людей за добу заразилися коронавірусом. Лідирують США та Індія

За добу 13 серпня у світі виявили 565 171 новий COVID-випадок. Зокрема, в США - 71 135 випадків, в Індії - 36 127, в Бразилії - 31 142.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers .

Крім того, в Ірані - 29 700 заражень, а у Великобританії - 29 520.

Україна з 1353 зараженнями на 44 місці у світі між Монголією та Кенією. У Європі Україна на 11 місці.

8642 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 35 місці у світі та на 6 - в Європі.