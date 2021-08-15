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Понад півмільйона людей за добу заразилися коронавірусом. Лідирують США та Індія

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Неділя 15 серпня 2021 06:39
Понад півмільйона людей за добу заразилися коронавірусом. Лідирують США та Індія Фото: у США зафіксували найвищий у світі показник з COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За добу 13 серпня у світі виявили 565 171 новий COVID-випадок. Зокрема, в США - 71 135 випадків, в Індії - 36 127, в Бразилії - 31 142.

Про це повідомляє "РБК Україна" з посиланням на дані сайту Worldometers.

Крім того, в Ірані - 29 700 заражень, а у Великобританії - 29 520.

Україна з 1353 зараженнями на 44 місці у світі між Монголією та Кенією. У Європі Україна на 11 місці.

8642 людини у світі за добу померли. За цим показником Україна на 35 місці у світі та на 6 - в Європі.

Нагадаємо, в Україні за добу 13 серпня від коронавірусу вакцинували 161 792 людини. Одну дозу отримали 106 206 осіб, повністю імунізовані - 55 586 осіб.

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