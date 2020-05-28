Більше півмільйона клієнтів "Дніпропетровськгаз Збуту" зареєструвалися на 104.ua

Понад 550 тис. клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" користуються онлайн-сервісом Особистий кабінет. Це майже 40% від загальної кількості споживачів природного газу області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Для того, щоб в період карантину клієнти ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" мали можливість дистанційно контролювати стан особового рахунку, своєчасно платити за газ і вирішувати газові питання онлайн, була розроблена експрес-реєстрація Особистого кабінету на сайті 104.ua", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, щоб користуватися всіма функціями онлайн-послуги, необхідно зателефонувати в контакт-центр (067 62 92 104 - для мешканців Кривого Рогу; 067 62 63 104 - для жителів Дніпра; 067 00 90 104 - для жителів Дніпропетровської області), і повідомити оператору номер особового рахунку. Після цього на телефон надійде sms-повідомлення, в якому будуть вказані логін і пароль для входу 104.ua.

"Кількість нових користувачів Особистим кабінетом збільшується щодня, особливо під час карантину, адже сьогодні, як ніколи, важливо залишатися вдома. ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" піклується про здоров'я клієнтів, тому робить все можливе, щоб мінімізувати час перебування в громадських місцях. Саме тому, ще з початку карантинних заходів, наша компанія впровадила експрес-реєстрацію і вдосконалила інші наші дистанційні послуги", - говорить в. о. директора ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" Надія Савочкіна.

У прес-службі відзначили, що за п'ять місяців 2020 року цілодобовий доступ до власного особового рахунку і можливість дистанційно розраховуватися за природний газ за допомогою онлайн-сервісів отримали майже 70 тис. клієнтів "Дніпропетровськгаз збуту".

"Для клієнтів ТОВ "Дніпропетровськгаз Збут" доступні й інші онлайн-сервіси компанії, зокрема мобільні додатки 104 Mobile 104 і Mobile Light, чат-бот 7104ua і цілодобовий зв'язок з контакт-центром за телефоном (056) 79 40 304", - додали в прес-службі.