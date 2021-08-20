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Як отримати COVID-сертифікат в "Дії": роз'яснення Федорова

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз визнав українські COVID-сертифікати. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, як отримати документ через портал "Дія",

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра на прес-конференції.

Міністр розповів, як отримати COVID-сертифікат в "Дії":

  • встановити додаток "Дія";
  • перейти в розділ "Послуги", бо на відміну від паспортів та водійських прав, COVID-сертифікат - це послуга.

Він пояснив, що потрібно надіслати запит до реєстру, щоб сформувати сертифікат. Бо це медична інформація і вона не буде відображена, якщо не зробити запит та електронний підпис.

"Не потрібно з електронним підписом ходити в держоргани. Ви можете згенерувати підпис в "Дії". Для цього потрібно тільки ваше обличчя. І виконати кілька дій. Біометрія вашого обличчя порівнюється з біометрією в реєстрі. Це займає декілька секунд і ви отримуєте підпис", - розповів Федоров.

Зазначимо, у порталі "Дія" вказано, що послуга "COVID-сертифікат" знаходиться в стадії розробки.

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