Всі отримані Україною дози вакцини Covishield будуть використані для першого щеплення

За його словами, в Україні переглянули стратегію використання першої партії вакцини Covishield.

"Всі 500 тисяч доз використовуються для першого щеплення проти COVID-19. Для повторного щеплення буде використовуватись вакцина Covishield з наступних поставок. Згідно з оновленим планом, друге щеплення буде проводитися не раніше 20-х чисел травня", - повідомив Ляшко.

У МОЗ зазначили, що спочатку планувалося використовувати 250 тисяч доз цієї вакцини протягом 28 днів, а потім провести повторне щеплення залишилися дозами.

Нагадаємо, що раніше планувалося використовувати 250 тис. Доз вакцини за 28 днів і на 29-й день повернутися на проведення повторного щеплення.

"Але, слідуючи рекомендаціям ВООЗ та Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, МОЗ буде використовувати найбільш віддалений з дозволених інструкцією виробника термінів введення другої дози вакцини - 12 тижнів", - повідомив в МОЗ.