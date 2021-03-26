Всі отримані Україною дози вакцини Covishield будуть використані для першого щеплення
Україна планує використовувати всі отримані 500 тисяч доз індійської вакцини від коронавірусу Covishield для першого щеплення. Для другого щеплення буде використовуватись вакцина з наступних поставок.
Про це на брифінгу заявив головний санлікар України Віктор Ляшко.
За його словами, в Україні переглянули стратегію використання першої партії вакцини Covishield.
"Всі 500 тисяч доз використовуються для першого щеплення проти COVID-19. Для повторного щеплення буде використовуватись вакцина Covishield з наступних поставок. Згідно з оновленим планом, друге щеплення буде проводитися не раніше 20-х чисел травня", - повідомив Ляшко.
У МОЗ зазначили, що спочатку планувалося використовувати 250 тисяч доз цієї вакцини протягом 28 днів, а потім провести повторне щеплення залишилися дозами.
Нагадаємо, що раніше планувалося використовувати 250 тис. Доз вакцини за 28 днів і на 29-й день повернутися на проведення повторного щеплення.
"Але, слідуючи рекомендаціям ВООЗ та Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, МОЗ буде використовувати найбільш віддалений з дозволених інструкцією виробника термінів введення другої дози вакцини - 12 тижнів", - повідомив в МОЗ.
Нагадаємо, напередодні Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано.
Як повідомляли джерела РБК-Україна в Офісі президента, індійський виробник вирішив обмежити поставки вакцини в Україну з-за дискредитаційної кампанії по відношенню до препарату всередині країни.
При цьому в Моз розраховують отримати дозвіл на експорт вакцини з Індії вже в квітні.