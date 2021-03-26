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Всі отримані Україною дози вакцини Covishield будуть використані для першого щеплення

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 11:05
Всі отримані Україною дози вакцини Covishield будуть використані для першого щеплення Фото: вакцина Covishield (Прес-служба Київської ОДА)
Автор: Ігор Литвиненко

Україна планує використовувати всі отримані 500 тисяч доз індійської вакцини від коронавірусу Covishield для першого щеплення. Для другого щеплення буде використовуватись вакцина з наступних поставок.

Про це на брифінгу заявив головний санлікар України Віктор Ляшко.

За його словами, в Україні переглянули стратегію використання першої партії вакцини Covishield.

"Всі 500 тисяч доз використовуються для першого щеплення проти COVID-19. Для повторного щеплення буде використовуватись вакцина Covishield з наступних поставок. Згідно з оновленим планом, друге щеплення буде проводитися не раніше 20-х чисел травня", - повідомив Ляшко.

У МОЗ зазначили, що спочатку планувалося використовувати 250 тисяч доз цієї вакцини протягом 28 днів, а потім провести повторне щеплення залишилися дозами.

Нагадаємо, що раніше планувалося використовувати 250 тис. Доз вакцини за 28 днів і на 29-й день повернутися на проведення повторного щеплення.

"Але, слідуючи рекомендаціям ВООЗ та Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики, МОЗ буде використовувати найбільш віддалений з дозволених інструкцією виробника термінів введення другої дози вакцини - 12 тижнів", - повідомив в МОЗ.

Нагадаємо, напередодні Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. Інші країни не зможуть її отримати до тих пір, поки населення Індії не буде вакциновано.

Як повідомляли джерела РБК-Україна в Офісі президента, індійський виробник вирішив обмежити поставки вакцини в Україну з-за дискредитаційної кампанії по відношенню до препарату всередині країни.

При цьому в Моз розраховують отримати дозвіл на експорт вакцини з Індії вже в квітні.

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