Отриману від Польщі вакцину AstraZeneca вже розвезли в регіони, - МОЗ

Україна отримала від Польщі партію в розмірі 650 тисяч доз вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Цю партію вже розподілили між українськими регіонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка .

"Дякую уряду Польщі та пану президенту Анджею Дуді за підтримку та гуманітарну допомогу надану нашій країні в рамках боротьби із COVID-19. 650 тисяч доз вакцини AstraZeneca вже розвезено у регіони", - заявив міністр.

Ляшко додав, що Україна також отримала від польської сторони засоби індивідуального захисту, апарати ШВЛ, кисневі концентратори та кардіомонітори. Їх доставлять у медичні заклади вже найближчими днями.