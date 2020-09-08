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У Полтавській області зафіксовано випадок зараження лихоманкою Західного Нілу

Автор: РБК-Україна

У Зіньківському районі Полтавської області зафіксовано випадок зараження лихоманкою Західного Нілу. Захворів 39-річний чоловік.

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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

У пацієнта спостерігалися температура тіла до 39 градусів, слабкість і ломота в м'язах. Після госпіталізації дослідження виявило наявність антитіл в організмі до вірусу Західного Нілу.

Вакцини проти хвороби немає, а інфіковані люди незаразні. Захворіти гарячкою можна від укусу комара.

На кінець серпня в Європі були зафіксовані 122 випадки зараження вірусом Західного Нілу, 10 осіб померли.

Нагадаємо, на ранок вівторка в Україні зафіксували 2411 нових випадків зараження коронавірусом і рекордне число померлих.

Крім цього у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що нинішня пандемія коронавіруса не є останньою, закликавши світове співтовариство готуватися до нової.

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