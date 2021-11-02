У Полтавській області виявили нелегальний склад з отрутами та збудниками інфекцій

За даними спецслужби, нелегальний склад з отруйними речовинами знаходився на території одного з державних підприємств Полтавської області. В ході оперативних заходів вилучено токсини і біологічні агенти, здатні викликати гострі інфекційні хвороби.

Під час обшуку правоохоронці виявили:

велика кількість отруйних речовин високого класу небезпеки;

майже 700 одиниць біологічних агентів;

орієнтовно 15 літрів прекурсорів;

близько 20 кілограмів хімікатів не встановленого Походження.

Вилучені речовини направлені на експертизу. Територія підприємства взята під посилену охорону.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами або токсинами) КК України. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію розкритого правопорушення.

Ведеться досудове розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ виявила в Полтавській області нелегальний склад з отрутами та збудниками інфекцій (ssu.gov.ua)