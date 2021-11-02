RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Полтавській області виявили нелегальний склад з отрутами та збудниками інфекцій

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Полтавській області співробітники СБУ виявили нелегальний склад, на якому зберігалися отруйні речовини та біологічні матеріали. Порушено кримінальне провадження, територія підприємства взята під посилену охорону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними спецслужби, нелегальний склад з отруйними речовинами знаходився на території одного з державних підприємств Полтавської області. В ході оперативних заходів вилучено токсини і біологічні агенти, здатні викликати гострі інфекційні хвороби.

Під час обшуку правоохоронці виявили:

  • велика кількість отруйних речовин високого класу небезпеки;
  • майже 700 одиниць біологічних агентів;
  • орієнтовно 15 літрів прекурсорів;
  • близько 20 кілограмів хімікатів не встановленого Походження.

Вилучені речовини направлені на експертизу. Територія підприємства взята під посилену охорону.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами або токсинами) КК України. Вирішується питання про додаткову кваліфікацію розкритого правопорушення.

Ведеться досудове розслідування для притягнення до відповідальності винних осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ виявила в Полтавській області нелегальний склад з отрутами та збудниками інфекцій (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниПолтавская область