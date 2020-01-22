У Полтавській області школярка померла під час уроків

У середу, 22 січня, в одній зі шкіл Кременчуцького району Полтавської області в навчальний час померла учениця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Як повідомляється, 14-річній дівчинці стало погано на перерві між уроками.

Як зазначається, про трагедію повідомив черговий лікар швидкої допомоги. За його словами, лікарі намагалися врятувати дитину. Дівчина померла в їх присутності.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Тіло школярки було направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України для проведення слідчих дій та встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, 17 грудня 2019 року в Рівному під час уроку померла школярка. Директор школи повідомив, що дев'ятикласниці раптово стало погано. Коли він ніс дівчинку до "швидкої", вона була ще жива, а померла вже в "швидкої".

Крім того, в Чернігівській області в результаті отруєння рослиною помер один підліток і ще двоє потрапили до реанімації, поліція відкрила виробництво.