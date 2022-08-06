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У Полтавській області сьогодні буде чутна стрілянина: в чому причина

Фото: у Полтавській області сьогодні проходять навчальні стрільби (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу, 6 серпня, на території Полтавської області проходитимуть навчання. Зокрема, у Миргородській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна.

Голова ОВА закликав місцевих жителів зберігати спокій.

"6 серпня на території Миргородської громади проводитимуть навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні жителів Чернігівської області попередили про можливі вибухи. Неподалік Шестовиці заплановано знешкодження вибухонебезпечних предметів.

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Полтавская областьВійськові навчання