В Полтавській області перевірять всі ТЦ після трагедії в Кременчуці

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін доручив провести перевірки всіх торговельних центрів на території області. Причиною тому стала трагедія в ТЦ Кременчука, куди влучила російська ракета 27 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram .

"Наказав перевірити чи визначені найбільш безпечні приміщення для перебування відвідувачів торговельних центрів під час повітряної тривоги і чи відповідають вони встановленим вимогам. Чи ознайомлений персонал з правилами поводження під час повітряної тривоги і чи є спеціальні вказівники. А головне чи дотримуються в ТЦ всіх правил безпеки під час повітряних тривог", - розповів Лунін.

За його словами, до цієї роботи будуть залучені представники ДСНС, поліції, Держпродспоживлужби, обласної військової адміністрації, органів місцевого самоврядування.