У Полтавській області сталась ДТП з вантажівкою. Загинули чотири людини
Фото: у Полтавській області сталось ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Полтавській області сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою. В результаті ДТП загинули чотири людини.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р 60 "Кролевець - Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири особи.
Для вивільнення тіл загиблих, на місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.