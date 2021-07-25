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У Полтавській області сталась ДТП з вантажівкою. Загинули чотири людини

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Прихідьки, Неділя 25 липня 2021 11:21
У Полтавській області сталась ДТП з вантажівкою. Загинули чотири людини Фото: у Полтавській області сталось ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Полтавській області сталась серйозна дорожньо-транспортна пригода з вантажівкою. В результаті ДТП загинули чотири людини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні близько 05:00 поблизу с. Прихідьки Пирятинського району на автошляху Р 60 "Кролевець - Пирятин" внаслідок зіткнення легкового та вантажного автомобілів загинуло чотири особи.

Для вивільнення тіл загиблих, на місці працювали 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.

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