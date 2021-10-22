У Полтавській області з'явиться перший лінійний прискорювач для лікування онкозахворювань, - Синєгубов

Після цього, за його словами, в приміщенні зроблять ремонт, а потім за кошти обласного бюджету встановлять лінійний прискорювач.

"Плануємо придбати перший для області лінійний прискорювач. Він дозволить лікувати онкозахворювання за новітніми світовими практиками. Поки ж високоточні технології пацієнтам доводиться шукати в приватних клініках в столиці або навіть за кордоном. Такого обладнання немає навіть в сусідніх областях", - розповів Синєгубов.

Лінійний прискорювач впливає на пухлину великими полями іонізуючого випромінювання, а КіберНіж (сучасна хірургічна система для найбільш ефективного і комфортного лікування ракових пухлин) знищує ракові клітини, які залишилися.

Лінійні прискорювачі самостійно генерують випромінювання, тому не несуть загрозу радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Таке сучасне обладнання дозволяє максимально ефективно лікувати найпоширеніші форми онкозахворювань, такі як рак легенів і рак молочної залози.

Використання нового комплексу для жителів Полтавської області буде безкоштовним, а Полтавський онкодиспансер після укладення угоди з НСЗУ буде отримувати гроші за використання лінійного прискорювача і надання необхідної медичної допомоги хворим на рак.

Відповідне рішення про виділення 55 млн грн на придбання лінійного прискорювача затвердили депутати на позачерговій сесії Полтавської обласної ради.