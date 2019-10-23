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У Полтавській області потяг на смерть збив людину

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 12:43
У Полтавській області потяг на смерть збив людину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Чоловік лежав на залізничній колії

У ніч на 23 жовтня, у Карлівському районі Полтавської області потяг на смерть збив людину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Повідомляється, що чоловік лежав на залізничній колії.

"У районі 66 км залізничної колії села Ланна вантажний потяг здійснив наїзд на 39-річного жителя одного із сіл району, який лежав на залізничній колії. Останній загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення причин і обставин події. Відомості внесено до ЄРДР за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та 276 ч. 3 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного, якщо вони спричинили загибель людей).

Нагадаємо, 19 жовтня у Львівській області поїзд здійснив наїзд на підлітка. 17-річний житель Львова отримав несумісні з життям травми. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276, а саме порушення правил безпеки або експлуатації залізничного транспорту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на переїзді платформи поблизу села Кучаків під Києвом вантажний потяг збив незивестного чоловіка. Його особу встановити не вдалося, оскільки він не мав при собі документів та мобільного телефону. Тіло було направлено на експертизу.

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