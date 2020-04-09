У Полтавській області підтвердили новий випадок коронавірусу

У Кременчуці Полтавської області лабораторно підтвердили новий випадок захворювання коронавірусом. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький Facebook.

За його словами, лабораторне підтвердження наявності хвороби прийшло сьогодні, 9 квітня. Заразилася 66-річна жінка.

"З 06 квітня вона знаходиться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька". Стан її здоров'я лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Надається необхідна медична допомога. Зараз епідеміологами встановлюються шляхи інфікування та коло контактних осіб", - написав Малецький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Полтавській області зафіксували перший випадок одужання від коронавірусу. Вилікувалася 28-річна дівчина з Горишних Плавнів, захворювання у якій було підтверджено 27 березня.

Зазначимо, станом на 9 квітня в Україні підтвердили 1892 випадку, з них 224 - за минулу добу. У Полтавській області було 19 хворих коронавірусом. Жертвами коронавіруса в Україні стали 57 людей, з них 5 - за 8 квітня.