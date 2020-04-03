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У Полтавській області підтвердили новий випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 21:17
У Полтавській області підтвердили новий випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вірус виявили у 69-річного жителя Кременчука

В Полтавській області зафіксували новий випадок зараження коронавірусом. Про це Telegram повідомив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, новий випадок коронавіруса підтвердили в місті Кременчук. Вірус виявили у 69-річного чоловіка.

"У Полтавській області вже 8 офіційно підтверджених випадків захворювання коронавірус. Кременчук - 5 (новий випадок: 69-річний чоловік), Горішні Плавні - 2 (жінка 28 років і чоловік 63 років), Машівка - 1 (43-річний чоловік)", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, в Запоріжжі коронавірус виявили у 8-річної дівчинки. Вона є дочкою чоловіка, у якого раніше також підтвердили коронавірус.

Крім того, у Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Так, в області офіційно зафіксовано 14 випадків захворювання.

Також в Житомирській області підтвердили три нових випадки коронавірусу. Контактні особи хворих встановлюються в першочерговому порядку.

Додамо, що станом на ранок 3 квітня в Україні було офіційно підтверджено 942 випадку захворювання коронавірусом.

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