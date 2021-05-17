У Полтавській області найбільший показник COVID-вакцинації по Україні 

У лідерах також Київська область - 99 щеплень на 10 тисяч населення, місто Київ - 334,8 і Черкаська область - 288,6.

Станом на 17 травня у Полтавській області вакцинували 42 925 осіб. Із них AstraZeneca (CoviShield) - 19 272, CoronaVac - 3 993, Comirnaty (Pfizer) - 4 260, AstraZeneca - 15 400.

Щеплення двома дозами зробили 1159 особам, серед яких 231 миротворець із різних областей України, які на початку травня вирушили до Конго.

Планова ревакцинація пріоритетних груп населення в Полтавській області зараз триває препаратами Comirnaty (Pfizer) та CoronaVac.

Другими дозами щеплюють працівників і мешканців інтернатів системи соцзахисту, рятувальників, учителів, маломобільні групи та тих, хто за ними доглядає.

Наприкінці травня другою дозою почнуть щеплювати тих, хто з 25 лютого до 10 березня був імунізований вакциною AstraZeneca - 1270 людей. Також цього тижня Полтавщина отримає велику партію вакцини Pfizer - понад 18 тисяч доз для щеплення медиків й освітян.