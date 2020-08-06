У Полтавській області чоловік погрожував підірвати двох жінок

У Полтавській області чоловік погрожував підірвати членів своєї родини саморобним боєприпасом. Правоохоронці вилучили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій, та направили його на експертизу.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За інформацією, яку в поліцію телефоном повідомили місцеві жителі, чоловік предметом, схожим на боєприпас, погрожував дружині і її матері розправою. Правоохоронці приїхали на виклик і затримали чоловіка. Також було проведено огляд приміщення і прилеглої території.

Фото: саморобний боєприпас (pl.npu.gov.ua)

Правоохоронці внесли відомості подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 129 Кримінального кодексу України ("Погроза вбивством"). Також вирішується питання внесення відомостей за фактом незаконного поводження з боєприпасами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Наразі поліція продовжує встановлювати обставини події.

Нагадаємо, у центрі Києва чоловік погрожував підірвати відділення АТ "Універсал Банк".

Крім того, у Василівці Запорізької області п'яний чоловік з гранатою погрожував перекрити дорогу.